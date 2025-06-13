Полуголый москвич устроил драку на проезжей части, и это попало на видео

В Москве на видео попала драка с полуголым мужчиной на проезжей части

В Москве дорожный конфликт перерос в драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Мытищи, улица Мира, 30 (круг). Не поделили дорогу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины дерутся на проезжей части, при этом один из конфликтующих стоит на дороге с голым торсом.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.

Кроме того, в Москве женщина занималась спортом на разделительной полосе.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.