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Таганрожец с голым торсом устроил танцы на проезжей части, и это попало на видео

В Таганроге на видео попали танцы полуголого мужчины на проезжей части

В Таганроге полуголый мужчина танцевал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«В Таганроге тяпница подкралась незаметно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом танцует на проезжей части, при этом мешает проезду транспорта.

До этого сообщалось, что в торговом центре «Новая Рига» в Подмосковье дети угнали детский автобус и врезались на нем в витрину.

«По словам очевидцев, двое детей в возрасте 7-8 лет залезли в оставленный без присмотра детский автобус и поехали кататься по торговому центру. Далеко уехать не получилось — автобус протаранил витрину одного из магазинов», — отмечается в публикации.

На кадрах с последствиями инцидента, опубликованных Telegram-каналом «Москва онлайн», видно, что небольшой двухэтажный автобус, использующийся в качестве детского аттракциона, пробил стеклянную витрину магазина электроники. На полу внутри помещения видны осколки стекла.

Ранее в Оренбурге автомобиль без водителя уехал со стоянки, сбил женщину и врезался в другую машину.

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