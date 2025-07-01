В Крыму голый мужчина поставил палатку у дороги и машет руками водителям

Под Судаком голый мужчина поставил палатку у трассы и машет руками водителям

В Крыму под Судаком на смартфон сняли голого мужчину, который приветствовал у трассы водителей. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Голый, но полный достоинства господин из Капсельской долины напоминает: осталось всего два месяца лета, и провести их нужно на максималках», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, при появлении автомобиля мужчина поднял над головой руки, приветствуя водителя, а затем поклонился.

До этого в Таганроге полуголый мужчина танцевал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«В Таганроге тяпница подкралась незаметно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом танцует на проезжей части, при этом мешает проезду транспорта.

Ранее полуголый москвич устроил драку на проезжей части, и это попало на видео.