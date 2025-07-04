В Петербурге крыша упала на проезжую часть перед авто, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как крыша упала на дорогу перед автомобилями

В Санкт-Петербурге крыша упала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Крыша упала прямо на дорогу на улице Моисеенко», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлела инцидент на камеру. На кадрах видно, как крыша падает на проезжую часть, при этом рядом проезжают автомобили.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль после столкновения с легковой машиной переворачивается и приземляется на крышу.

Кроме того, в Санкт-Петербурге женщина раздевалась на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина идет по проезжей части, при этом в руках у нее одежда. По словам автора видео, петербурженка сняла с себя кофту. На записи также видно, что она осталась в нижнем белье.

Ранее в Ленобласти автомобили выплывали из парковки.