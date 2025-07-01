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Петербурженка оголилась на проезжей части и попала на видео

В Петербурге на видео попала женщина, оголившаяся на проезжей части

В Санкт-Петербурге женщина раздевалась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«На перекрестке проспекта Большевиков и Дальневосточного утром был замечен какой-то странный регулировщик», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина идет по проезжей части, при этом в руках у нее одежда. По словам автора видео, петербурженка сняла с себя кофту. На записи также видно, что она осталась в нижнем белье.

До этого сообщалось, что в Уфе женщина проехала по городу, высунувшись из люка автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина держится за грудь, высунувшись из люка белой легковой машины.

Кроме того, в Санкт-Петербурге женщины прокатились на лимузине, нарушая ПДД. На опубликованных в сети кадрах видно, как три петербурженки едут на лимузине, высунувшись из люка. Водителя привлекли в ответственности.

Ранее в Крыму голый мужчина поставил палатку у дороги и машет руками водителям.

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