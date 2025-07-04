В Ленобласти автомобили выплывали из парковки

В Ленобласти водителям пришлось выплывать на автомобилях из парковки

В поселке Солнечное Ленинградской области затопило парковку с автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Все машины превратились в лодки в поселке Солнечное Курортного района — этим утром там не существует сухого асфальта. А самые смелые начали день с бодрого купания в волнах Финского залива», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что парковку с автомобилями полностью затопило.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб.

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.