Законопроект о новых пошлинах за услуги ГАИ внесут на рассмотрение Госдумы

Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о новых пошлинах за услуги ГАИ

Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект, согласно которому в России планируется повысить некоторые пошлины за услуги ГАИ. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, сбор за получение водительских удостоверений повысится в два раза: удостоверение старого образца будет стоить 4 тыс. рублей, новое — 6 тыс. руб.

Также за получение паспорта транспортного средства (ПТС) придется заплатить в полтора раза больше — 1,2 тыс. руб. При этом внесение изменений в документ подорожает с 350 до 525 рублей. Будет проиндексирована госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Кроме того, пошлина за выдачу госномеров на машину вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. руб.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50% при досрочной оплате штрафов.

Он отметил, что в стране на протяжении многих лет успешно действовала скидка в 50% на оплату административного штрафа для автомобилистов. Она повышала собираемость штрафов и при этом снижала при обжаловании судебную и административную нагрузку на должностных лиц.

Ранее в России рекордно выросла сумма штрафа за нарушение ПДД.