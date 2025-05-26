В России рекордно выросла сумма штрафа за нарушение ПДД

«Известия»: средняя сумма штрафа за нарушение ПДД увеличилась в 1,5 раза за год

В России средняя сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) весной 2025 года составила 930 рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МТС Банка. Это в 1,5 раза больше такого же периода 2024 года.

«Рост связан с увеличением штрафов с 1 января, в том числе за самое распространенное нарушение — превышение скорости. Кроме того, в этом году скидка на быструю выплату снизилась с 50 до 25%», — говорится в сообщении газеты.

Самый большой штраф весной 2025 года был выписан в Удмуртии за превышение допустимых габаритов у крупногабаритного транспортного средства — 525 тыс. рублей.

До этого в Московской области в камеры стали внедрять функцию распознавания водителей, которые используют смартфон за рулем.

За данное правонарушение жители области получат штраф в размере полторы тысячи рублей. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что несколько лет назад комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать непристегнутые ремни.

Также Московская городская дума приняла закон о штрафе в 5 тыс. рублей за отсутствие у таксиста аттестации.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.