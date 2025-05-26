На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно выросла сумма штрафа за нарушение ПДД

«Известия»: средняя сумма штрафа за нарушение ПДД увеличилась в 1,5 раза за год
close
Максим Блинов/РИА Новости

В России средняя сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) весной 2025 года составила 930 рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МТС Банка. Это в 1,5 раза больше такого же периода 2024 года.

«Рост связан с увеличением штрафов с 1 января, в том числе за самое распространенное нарушение — превышение скорости. Кроме того, в этом году скидка на быструю выплату снизилась с 50 до 25%», — говорится в сообщении газеты.

Самый большой штраф весной 2025 года был выписан в Удмуртии за превышение допустимых габаритов у крупногабаритного транспортного средства — 525 тыс. рублей.

До этого в Московской области в камеры стали внедрять функцию распознавания водителей, которые используют смартфон за рулем.

За данное правонарушение жители области получат штраф в размере полторы тысячи рублей. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что несколько лет назад комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать непристегнутые ремни.

Также Московская городская дума приняла закон о штрафе в 5 тыс. рублей за отсутствие у таксиста аттестации.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами