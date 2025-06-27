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В Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео

На видео попало, как столичная бабушка на Porsche снесла знаки и попала в ДТП

В Москве 70-летняя пенсионерка устроила ДТП на Porsche Cayenne. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Женщина выезжала с паркинга на своем оранжевом Cayenne с номерами 001, перепутала педали, проехала напрямую по газону, снесла дорожные знаки и вылетела в кювет. По словам местных, в результате происшествия никто не пострадал, а бабушке, гоняющей на премиум-тачке, уже не раз делали замечания по поводу ее стиля вождения», — говорится в публикации.

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП уточняются.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал лишь благодаря чуду, потому что на парковке могли быть люди.

До этого сообщалось, что Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

«Жесткое ДТП произошло несколько часов назад на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачего полицейского» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста», — говорилось в сообщении SHOT.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачего полицейского» и врезается в мотоцикл.

Ранее футбольный тренер оказался за рулем BMW, сбившем мотоциклиста в Подмосковье.

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