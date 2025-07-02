Стало известно, что пожилой благовещенец напал на водителя перед своим избиением

В Благовещенске на видео попало, как пенсионер с молотком напал на водителя

В Благовещенске подрались водитель и пожилой пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Дед врезал по лицу и угрожал молотком водителю автобуса в Благовещенске перед тем, как его побили», — говорится в сообщении.

По информации канала, когда водитель подошел к пенсионеру, последний попытался достать тяжелый предмет.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, что пенсионер ударяет водителя, после чего мужчина пытается вытолкнуть пассажира из автобуса. Тогда нарушитель достает молоток и целится им в водителя, но тот отбирает у мужчины предмет.

До этого сообщалось, что инцидент произошел на остановке «Василенко» в маршрутки № 360. В момент драки пассажиры молча наблюдали за происходящим. Причиной конфликта стал неоплаченный проезд. По словам местных жителей, они часто видят этого пенсионера возле областной краевой больнице.

Кроме того, в Челябинске 24 июня люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке.

Ранее драка петербуржцев на проезжей части попала на видео.