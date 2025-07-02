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Водитель автобуса избил пенсионера из-за неоплаченного проезда

В Благовещенске водитель автобуса избил пожилого человека, не оплатившего проезд
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Telegram-канал Amur Mash

Водитель автобуса избил пожилого человека в Благовещенске, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пенсионеру прилетело по голове на остановке «Василенко» от шофера маршрутки № 360 — пассажиры лишь молча наблюдали за расправой. Причина: неоплаченный проезд. Местные говорят, что летом частенько видят этого старика у областной краевой больницы», — отмечает канал.

До этого в Челябинске 24 июня люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке. После произошедшего нарушители уехали на Lada Granta. Первую помощь двум пострадавшим оказал боец ОМОН, который стал очевидцем случившегося. Прибывшие сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали местных жителей с ранениями конечностей. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Ранее драка петербуржцев на проезжей части попала на видео.

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