Водитель автобуса избил пенсионера из-за неоплаченного проезда

Водитель автобуса избил пожилого человека в Благовещенске, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пенсионеру прилетело по голове на остановке «Василенко» от шофера маршрутки № 360 — пассажиры лишь молча наблюдали за расправой. Причина: неоплаченный проезд. Местные говорят, что летом частенько видят этого старика у областной краевой больницы», — отмечает канал.

До этого в Челябинске 24 июня люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке. После произошедшего нарушители уехали на Lada Granta. Первую помощь двум пострадавшим оказал боец ОМОН, который стал очевидцем случившегося. Прибывшие сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали местных жителей с ранениями конечностей. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Ранее драка петербуржцев на проезжей части попала на видео.