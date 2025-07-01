Драка петербуржцев на проезжей части попала на видео

В Петербурге на видео попало, как незнакомцы избили семейную пару на дороге

В Санкт-Петербурге люди напали на семейную пару на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Инцидент произошел вечером в пятницу на пересечении Бассейной и Космонавтов. Пара переходила дорогу, общалась и смеялась. Впереди шла компания из двух мужчин и одной женщины. При этом один из прохожих, лет 35–40, выглядел крайне экстравагантно», — рассказала пострадавшая.

По информации канала, в какой-то момент нарушители решили, что прохожие смеются из-за них, и затеяли драку. На опубликованных в сети кадрах видно, как петербуржцы дерутся на проезжей части.

По словам петербурженки, им удалось убежать от нападавших. Медики зафиксировали у пострадавшей открытую рану губы и ушибы мягких тканей, а у ее супруга – сотрясение мозга. Семейная пара обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

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