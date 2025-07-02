В Москве авария со скорой, перевозившей младенца, парализовала движение

В Москве автомобиль скорой помощи, перевозивший младенца, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Авария на западе Москвы: столкнулись скорая помощь и такси. Медицинская машина везла младенца. Две полосы Ломоносовского проспекта в сторону МГУ им. Ломоносова перекрыты», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Водителю стало плохо в момент движения, из-за чего он съехал в кювет, снес дерево и врезался в забор площадки. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части. Пострадавшего водителя госпитализировали.

Кроме того, на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах открывает дверь и садится на водительское место.

Ранее в Москве перевернулся автомобиль скорой помощи.