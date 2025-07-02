В Москве перевернулся автомобиль скорой помощи

В Москве перевернулся автомобиль экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась на Калужском шоссе в Троицке. Уточняем информацию о пострадавших», — говорится в сообщении.

До этого в Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Водителю стало плохо в момент движения, из-за чего он съехал в кювет, снес дерево и врезался в забор площадки. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части. Пострадавшего водителя госпитализировали.

Кроме того, на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах открывает дверь и садится на водительское место. По словам местных жителей, днем в районе площади Ленина мужчина проехал на красный сигнал светофора.

Ранее трактор влетел в припаркованные авто в центре Москвы, и это попало на видео.