На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич на Mercedes снес дерево из-за плохого самочувствия

В Москве водителю Mercedes стало плохо, и он снес дерево
true
true
true

В Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водителю микроавтобуса Mercedes стало плохо во время движения по дублеру Дмитровского шоссе, машина съехала с дороги в кювет, снесла дерево и врезалась в забор площадки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части.

По информации канала, пострадавшего водителя госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Красноярске автобус врезался в припаркованные машины. Инцидент произошел на Новосибирской улице. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус врезается в припаркованные автомобили. Далее на записи заметно, что машины получили повреждения.

Кроме того, в центре Москвы трактор влетелв машины на повороте. ДТП произошло в Басманном районе Москвы. Трактор, нагруженный баком воды, занесло на повороте и он задел Volkswagen и каршеринг.

Ранее автомобиль с белгородцами воспламенился на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами