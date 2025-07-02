Москвич на Mercedes снес дерево из-за плохого самочувствия

В Москве водителю Mercedes стало плохо, и он снес дерево

В Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водителю микроавтобуса Mercedes стало плохо во время движения по дублеру Дмитровского шоссе, машина съехала с дороги в кювет, снесла дерево и врезалась в забор площадки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части.

По информации канала, пострадавшего водителя госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Красноярске автобус врезался в припаркованные машины. Инцидент произошел на Новосибирской улице. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус врезается в припаркованные автомобили. Далее на записи заметно, что машины получили повреждения.

Кроме того, в центре Москвы трактор влетелв машины на повороте. ДТП произошло в Басманном районе Москвы. Трактор, нагруженный баком воды, занесло на повороте и он задел Volkswagen и каршеринг.

Ранее автомобиль с белгородцами воспламенился на проезжей части.