Трактор влетел в припаркованные авто в центе Москвы, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как трактор на повороте снес авто

В центре Москвы трактор врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ДТП случилось в Басманном районе столицы. Трактор, нагруженный баком воды, занесло на повороте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор на повороте врезается в белый автомобиль, который от удара задевает другую припаркованную машину.

По словам пострадавшей, бак врезался в ее машину Volkswagen. Кроме того, в результате ДТП повреждения получил каршеринг.

До этого сообщалось, что в центре Москвы двое молодых людей ехали на одном электросамокате и врезались в женщину с коляской.

Кроме того, в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов и сбивает одного из них. От удара человек отлетает на несколько метров.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.