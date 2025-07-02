В России подешевели ОСАГО

В России средняя стоимость ОСАГО стала ниже на 6% по итогам II квартала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни».

Так, средний прайс на ОСАГО во втором квартале, по оценкам аналитиков, составляет 6,1 тыс. рублей, что на 6% ниже, чем в 2024 году. В Москве при этом показатель оказался выше среднего.

«Средняя цена полиса в этом регионе зафиксировалась на уровне 7 062 рубля, что на 6% ниже по сравнению с прошлым годом. Самой популярной маркой и моделью авто, застрахованной в Москве, оказалась Kia Rio», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в столице продажи ОСАГО выросли более чем на 25%. На втором месте по числу проданных полисов оказалось Подмосковье, а на третьем — Краснодарский край.

До этого стало известно, что в России рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, заработает до 1 ноября 2025 года.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

Ранее были названы 5 российских регионов, где водители не хотят покупать ОСАГО.