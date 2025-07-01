Стали известны сроки начала рассылки штрафов с камер за езду без ОСАГО

Минфин РФ: рассылка штрафов с камер за езду без ОСАГО заработает до 1 ноября

В России рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, заработает до 1 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в Минфине России.

«Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года», – сообщили в министерстве.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Ранее сообщалось, что полиция стала массово штрафовать доставщиков на электровелосипедах.