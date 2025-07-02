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Появилось видео поджога пикапа цирковой артистки на Камчатке

На видео попал момент поджога пикапа Toyota цирковой артистки на Камчатке
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В Петропавловске-Камчатском на видео попал момент поджога неизвестными пикапа Toyota Tundra. Кадры опубликовал Telegram-канал 112. По данным канала, автомобиль принадлежит цирковой артистке Олесе Ковпак.

«Местные жители утверждают, что в районе улицы Ларина в Петропавловске-Камчатском это не первый случай подобного поджога. Полиция разбирается, что это вообще было: народная месть, зависть, или Олеся чего-то недоговаривает про своих врагов», — говорится в сообщении 112.

О поджоге пикапа стало известно 2 июля. Огонь едва не перекинулся на припаркованные рядом машины.

1 июля в Саратове полицейские задержали мужчину, который поджег Nissan Qashqai, припаркованный у подъезда жилого дома. Момент поджога записала камера видеонаблюдения, установленная на входной двери. На кадрах видно, что злоумышленник принес горючий материал, оторвал задний дворник и попытался разбить стекла Nissan принесенным камнем. Пламя разгорелось у водительской двери машины.

Ранее в Волгограде задержали подростков-неонацистов, поджигавших машины мигрантов.

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