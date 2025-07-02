На Камчатке злоумышленники облили бензином и сожгли пикап

Amur Mash: в Петропавловске-Камчатском неизвестные в масках сожгли Toyota Tundra

В Петропавловске-Камчатском злоумышленники облили бензином и сожгли пикап Toyota Tundra. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел около трех часов ночи на улице Ларина. Двое поджигателей в масках и с канистрой попали на камеру видеонаблюдения.

«Мотор уничтожен, салон сильно поврежден», — отмечается в сообщении.

Огонь едва не перекинулся на припаркованные рядом машины. В настоящее время правоохранители ищут поджигателей.

1 июля в Саратове полицейские задержали мужчину, который поджег Nissan Qashqai, припаркованный у подъезда жилого дома. Момент поджога записала камера видеонаблюдения, установленная на входной двери. На кадрах видно, что злоумышленник принес горючий материал, оторвал задний дворник и попытался разбить стекла Nissan принесенным камнем. Пламя разгорелось у водительской двери машины.

На 51-летнего мужчину составили административный протокол по статье КоАП о появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии, а также возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее в Волгограде задержали подростков-неонацистов, поджигавших машины мигрантов.