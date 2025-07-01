Саратовец сжег машину, припаркованную прямо у камеры наблюдения

В Саратове мужчина сжег автомобиль у подъезда дома и попал на видео

В Саратове полицейские задержали мужчину, который поджег Nissan Qashqai, припаркованный у подъезда жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительным данным, утром 30 июня гражданин, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений совершил поджог автомобиля, который был припаркован около подъезда дома по ул. Луговая. В результате пожара уничтожен салон машины, предварительная сумма ущерба составила 850 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Поскольку автомобиль был припаркован напротив подъезда, момент поджога сняла камера видеонаблюдения, установленная на входной двери. На кадрах видно, что злоумышленник принес горючий материал, оторвал задний дворник и попытался разбить стекла Nissan принесенным камнем. Пламя разгорелось у водительской двери машины.

На 51-летнего мужчину составили административный протокол по статье КоАП о появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии, а также возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

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