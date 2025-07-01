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Опубликовано видео с горящими автомобилями такси в Подмосковье

На видео попали горящие автомобили такси в подмосковном Одинцово
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В сети появилось видео горящих автомобилей на парковке в подмосковном Одинцово. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Одинцовском округе в районе двух часов ночи произошел пожар на местном автопарке в селе Акулово — сгорело 13 машин такси, жители ближайших домов слышали сильные хлопки», — говорится в сообщении канала.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установят все причины произошедшего.

До этого в Ростове-на-Дону электровелосипед едва не спалил квартиру.

«Семья, живущая в одном из домов на улице Берберовской, собиралась на работу, когда велосипед начал вести себя странно. Аккумулятор заискрил и задымился. Девайс немедленно вытащили на лестничную площадку и основное файер-шоу прошло уже там», — сообщает Telegram-канал 112.

Ранее в Улан-Удэ грузовик с пропаном попал в ДТП и взорвался.

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