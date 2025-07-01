В Подмосковье более десяти такси сгорели ночью на стоянке

В Подмосковье 13 автомобилей такси сгорели ночью на стоянке

В Подмосковье ночью сгорели 13 автомобилей такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«13 машин такси сгорели этой ночью на стоянке под Одинцово, пока на место не прибыли пожарные и все потушили», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: большая часть машин сгорела полностью.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установят все причины произошедшего.

До этого в Ростове-на-Дону электровелосипед едва не спалил квартиру.

«Семья, живущая в одном из домов на улице Берберовской, собиралась на работу, когда велосипед начал вести себя странно. Аккумулятор заискрил и задымился. Девайс немедленно вытащили на лестничную площадку и основное файер-шоу прошло уже там», — сообщает Telegram-канал 112.

Электровелосипед удалось потушить своими силами.

Кроме того, в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием.

Ранее в Улан-Удэ грузовик с пропаном попал в ДТП и взорвался.