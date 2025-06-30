Загоревшийся электровелосипед едва не сжег квартиру в Ростове

В Ростове электровелосипед загорелся на лестнице дома и это попало на видео

В Ростове-на-Дону электровелосипед едва не спалил квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Семья, живущая в одном из домов на улице Берберовской, собиралась на работу, когда велосипед начал вести себя странно. Аккумулятор заискрил и задымился. Девайс немедленно вытащили на лестничную площадку и основное файер-шоу прошло уже там», — сообщает канал.

Электровелосипед удалось потушить своими силами.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого не выжили три человека. Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra. Они тоже попали в аварию.

Ранее в Улан-Удэ грузовик с пропаном попал в ДТП и взорвался.