В Улан-Удэ грузовик с пропаном попал в ДТП и взорвался

В Улан-Удэ после столкновения грузовика и легковушки произошел пожар

В Улан-Удэ после столкновения с легковым автомобилем взорвался грузовик с пропаном. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, ДТП произошло около металлургического завода «Стальмост». Водитель за рулем легкового автомобиля Ford заявил, что мужчина на ЗИЛ срезал угол на повороте, но зацепил его машину и загорелся.

Как уточняется в посте, оба водителя выжили, но транспортные средства сгорели полностью.

На прошлой неделе в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого не выжили три человека. Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra. Они тоже попали в аварию.

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