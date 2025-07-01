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«АвтоВАЗ» назвал цену обновленной Lada Niva Travel с мощным мотором

«АвтоВАЗ»: Lada Niva Travel с мощным мотором будет стоить от 1,4 млн рублей
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АО «АВТОВАЗ»

Обновленный внедорожник Lada Niva Travel с 1,8-литровым мотором мощностью 90 л.с. подорожает на 160 тыс. рублей. Об этом заявил директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков.

«Lada Niva Travel подорожает максимум на 160 тыс. рублей с двигателем 1.8 л. на 90 л.с., доработанной трансмиссией и подвеской», — сказал Груненков.

По данным специалиста, двигатель 1.8 л на 25 кг легче прежнего 1.7 л. В нем применено более 50 новых деталей. У него значительно повышен крутящий момент на низких оборотах.

Стоимость рестайлинговой Lada Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 млн рублей. От 1,45 млн рублей будет версия с новой светодиодной оптикой.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал отечественный внедорожник Lada Niva Travel и рассказал о его недостатках.

«В длину Нивы Travel чуть больше четырех метров (вместе с запасным колесом на пятой двери). При таких параметрах было бы наивно рассчитывать на просторный салон», — сказал эксперт.

Не восхищает объемом и багажник. По заводским данным, он вмещает только 320 литров, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал устанавливать на Lada Niva Travel новый руль.

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