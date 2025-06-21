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В Иркутской области массовое ДТП закончилось пожаром и гибелью нескольких человек

ГАИ: на трассе «Байкал» в ДТП с участием четырех машин погибли три человека
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

В Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra, которые также попали в аварию.

После столкновения загорелись фура и два легковых автомобиля, которые полностью сгорели. В результате происшествия погибли два водителя и один пассажир. Водитель грузовика и водитель Honda Integra получили травмы, но отказались от госпитализации.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии. Движение на участке дороги было временно перекрыто, но к 4:30 утра оно полностью восстановлено.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы.

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