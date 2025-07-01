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В Москве в такси установили PlayStation для пассажиров

В Москве на видео попало такси с установленным PlayStation для пассажиров

В Москве в такси установили PlayStation 5 для пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Я в первый раз в жизни такое вижу. В машине, ну в такси есть PlayStation 5, вы можете поиграть», — рассказал пассажир.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в такси на заднем сиденье установлен экран и есть джойстик.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль врезался в поливомоечную машину.

«Москва, 73-й км МКАД (внутр.). Автомобиль влетел в поливомоечную машину, около часа ночи», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что поврежденные машины стоят на обочине дороги, при этом один автомобиль горит. На записи также заметно, что прибывшие на место ДТП спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Кроме того, в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов.

Ранее московские власти призвали водителей отказаться от поездок из-за сильной грозы.

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