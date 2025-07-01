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Московские власти призвали водителей отказаться от поездок из-за сильной грозы

ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за сильной грозы
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал горожан во вторник, 1 июля, отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«ЦОДД: в городе местами идет дождь — для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, до конца сегодняшнего дня в городе будет дождь с грозой и сильный ветер», — говорится в сообщении канала.

В случае поездки за рулем в ЦОДД рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон. Также не следует оставлять машину вблизи деревьев и шатких конструкций.

До этого стало известно, что теплая погода вернется в Москву и Московскую область к среде.

«Нормальная погода [в Москву] вернется в среду, рассосется циклон только в конце недели, уже когда он будет располагаться чуть-чуть с центром восточнее Кирова. В Москве потеплеет до 20 градусов в среду и затем не семимильными шагами, но тоже потепление пойдет — в четверг-пятницу это 23-25 градусов», — сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что 30 июня в Москве стало самым холодным за всю историю наблюдений.

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