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На МКАД автомобиль загорелся после жесткого столкновения и попал на видео

В Москве на МКАД на видео попал горящий автомобиль после жесткого тарана

В Москве на МКАД автомобиль врезался в поливомоечную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 73-км МКАД (внутр.). Автомобиль влетел в поливомоечную машину, около часа ночи», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что поврежденные машины стоят на обочине дороги, при этом один автомобиль горит. На записи также заметно, что прибывшие на место ДТП спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

До этого сообщалось, что в торговом центре «Новая Рига» в Подмосковье дети угнали детский автобус и врезались на нем в витрину.

«По словам очевидцев, двое детей в возрасте 7-8 лет залезли в оставленный без присмотра детский автобус и поехали кататься по торговому центру. Далеко уехать не получилось — автобус протаранил витрину одного из магазинов», – отмечается в публикации.

На кадрах видно, что небольшой двухэтажный автобус пробил стеклянную витрину магазина электроники. На полу внутри помещения видны осколки стекла.

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