Полиция стала массово штрафовать доставщиков на электровелосипедах

Московская полиция с начала года выписала четыре тысячи штрафов курьерам служб доставки, которые передвигаются по столице на электровелосипедах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

«Полиция фиксирует значительное число жалоб от населения на курьеров, использующих электровелосипеды. ГИБДД в связи с этим проводит рейды, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах: только в 2025 году было вынесено более 4 тыс. постановлений», — сообщили изданию в ГУ МВД по Москве.

В дептрансе Москвы заявили, что контролируют все поездки курьеров по камерам, передавая данные о нарушителях в сервисы доставки. С 1 мая, напомнили в департаменте, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов в 10 раз.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

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