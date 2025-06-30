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Вице-премьер РФ заявил, что строительство автодороги «Меридиан» пока не рассматривается

Хуснуллин: вопрос строительства автодороги «Меридиан» пока не рассматривается
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вопрос строительства автомобильной дороги «Меридиан» в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что сейчас идет реализация проекта Европа — Западный Китай.

«Мы его шаг за шагом расширяем. Мы уже дошли до Казани, до Екатеринбурга дойдем в ближайшие дни. В июле у нас уже дорога будет готова», — отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, после будет идти расширение от Канаша Чувашской республики до Самары, Оренбурга и дальше на восток, в Казахстан.

«С коллегами из Казахстана мы тоже на петербургском форуме (ПМЭФ. — «Газета.Ru») подписали соглашение. То есть эта работа абсолютно плановая», — подчеркнул Хуснуллин.

До этого вице-премьер рассказал, что правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог.

23 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет министерства транспорта РФ сообщил об увеличении стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог в стране. Чтобы вычислить среднюю цену, ведомство проанализировало сметы более 10 тысяч объектов, исключая крупные мосты и развязки. В результате было установлено, что подорожала основная часть всех работ.

Ранее стало известно, что «Автодор» нанесет музыкальную разметку на трассу М-12 «Восток».

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