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В Подмосковье военный «КамАЗ» смял легковушку, двое не выжили

Baza: двое погибли в лобовом столкновении с армейским грузовиком в Наро-Фоминске
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Telegram-канал Baza

В Наро-Фоминском округе произошло жесткое лобовое столкновение военного «КамАЗа» с легковым Volkswagen. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, водитель легковушки не заметил грузовик при выезде на дорогу. В результате аварии два пассажира Volkswagen погибли на месте. Водитель военного грузовика не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За несколько часов до этого в московском Царицыно столкнулись несколько автомобилей. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей. Кроме того, на записи заметно, что машины мешают проезду транспорта, из-за чего собирается автомобильная пробка.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.

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