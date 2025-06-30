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В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта

В Москве автомобили, затруднившие движение транспорта, попали на видео
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Кадр из видео/Telegram-канал«Агентство «Москва»»

В Москве в Царицыно столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«5 машин, в том числе 2 фургона, столкнулись на Бакинской улице в Царицыно, в результате травмы получил ребенок, его госпитализировали», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей. Кроме того, на записи заметно, что машины мешают проезду транспорта, из-за чего собирается автомобильная пробка.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему.

Ранее в Минусинске гаишники стреляли в подростка на авто, и это попало на видео.

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