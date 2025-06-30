Москвич упал с высоты на автомобиль

В Москве мужчина упал с высоты на машину

В Москве мужчина упал с высоты на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ЧП произошло на Семеновской набережной в Москве», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль врезался в поливомоечную машину.

«Москва, 73-й км МКАД (внутр.). Автомобиль влетел в поливомоечную машину, около часа ночи», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что поврежденные машины стоят на обочине дороги, при этом один автомобиль горит. На записи также заметно, что прибывшие на место ДТП спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Кроме того, в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему.

Ранее в Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта.