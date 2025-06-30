Стали известны подробности о взрыве на улице Плеханова в Москве

В Москве на улице Плеханова ворвался дизельный котел, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Взрыв на улице Плеханова в Москве. По данным Shot, взорвался дизельный котел отопления. Предварительно, он находился в хостеле. Огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». Работают экстренные службы», — сообщает канал.

Позже в МЧС Москвы сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

О взрыве на улице Плеханова в Москве стало известно днем 30 июня. По данным Baza, у дома №17 взорвался автомобиль. По словам очевидцев, они слышали два взрыва. На месте машины скорой помощи и спасатели.

До этого в Улан-Удэ после столкновения с легковым автомобилем взорвался грузовик с пропаном. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, ДТП произошло около металлургического завода «Стальмост». Водитель за рулем легкового автомобиля Ford заявил, что мужчина на ЗИЛ срезал угол на повороте, но зацепил его машину и загорелся.

Ранее загоревшийся электровелосипед едва не сжег квартиру в Ростове.