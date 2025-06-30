Челнинцы катались на крыше Lada, и это попало на видео

В Набережных Челнах на видео попало, как мужчины катались на крыше Lada

В Набережных Челнах два человека катались на крыше автомобиля Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны онлайн».

«Безбашенные ребята рассекают на крыше авто где-то в Тукаевском районе. Сельские развлечения они такие», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека сидят на крыше автомобиля Lada, который едет на проезжей части.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина утопил свою машину.

«На Патрокле водитель искупал автомобиль», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как черный автомобиль плывет в море, при этом вокруг него купаются люди. На записи также заметно, как мужчины вытаскивают машину из моря.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водители устроили драку со стрельбой на тротуаре. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга. После этого один из водителей толкает своего оппонента на землю и начинает пинать.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.