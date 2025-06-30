Автомобиль плавал в море с владивостокцами, и это попало на видео

Во Владивостоке мужчина утопил своей автомобиль в море, и это попало на видео

Во Владивостоке мужчина утопил свою машину. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«На Патрокле водитель искупал автомобиль», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как черный автомобиль плывет в море, при этом вокруг него купаются люди. На записи также заметно, как мужчины вытаскивают машину из моря.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водители устроили драку со стрельбой на тротуаре.

«Дорожный конфликт на Софийской улице перерос в драку со стрельбой. Сначала подрались двое, затем подоспела подмога. У одних был газовый баллончик, у других что-то похожее на пистолет. Остановили происходящее, предположительно, окрики снимавших инцидент из машины», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на тротуаре. После этого один из водителей толкает своего оппонента на землю и начинает пинать.

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