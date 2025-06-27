Гаишники избили нижегородца, и это попало на видео

В Нижегородской области на видео попала драка водителя с гаишниками

В городе Арзамасе Нижегородской области водитель подрался с гаишниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Схватка водителя и ДПСников в Арзамасе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудники ДПС дерутся с водителем, после чего задерживают его.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», 52-летний пешеход получил тяжелые повреждения: переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы и ушиб легких.

Ранее в Башкирии дрифт водителя на Lada попал на видео.