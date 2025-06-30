Петербуржцы устроили драку со стрельбой после дорожного конфликта, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как водители устроили драку со стрельбой

В Санкт-Петербурге водители устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Дорожный конфликт на Софийской улице перерос в драку со стрельбой. Сначала подрались двое, затем подоспела подмога. У одних был газовый баллончик, у других что-то похожее на пистолет. Остановили происходящее, предположительно, окрики снимавших инцидент из машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на тротуаре. После чего один из водителей толкает своего оппонента на землю, где начинает пинать.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.