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В Волгоградской области произошла авария с детьми

В Волгоградской области произошло ДТП, погибли два ребенка
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Двое детей шести и девяти лет погибли в Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.

Авария произошла на участке трассы «Каспий». Отмечается, что дети ехали в автомобиле без детских кресел. Предварительно, машина, в которой были несовершеннолетние, столкнулась с двумя большегрузами — «КамАЗом» и Volvo.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что четверо россиян погибли в результате дорожно-транспортного происшествия под Минском: девочки 7 и 13 лет, их 43-летная мать и 75-летняя бабушка. Инцидент произошел близи деревни Слободщина.

Также в Белгородской области пожилой военный за рулем «Москвича» сбил двух девушек 16 и 17 лет, одна из них не выжила. Отмечалось, что вторую девушку автомобиль протащил за собой еще десятки метров, ее госпитализировали. Согласно предварительной информации, водитель был пьян.

Ранее в подмосковном Одинцово таксист сбил ребенка во дворе дома.

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