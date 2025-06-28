Жители Одинцово сообщили, что таксист наехал на ребенка во дворе дома

В Одинцово таксист во дворе дома сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

В подмосковном Одинцово таксист сбил ребенка во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В посте уточняется, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Гусарская баллада». На место происшествия приехала скорая.

По словам очевидцев, таксист отрицает свою вину и настаивает на том, что ребенок неожиданно выбежал на дорогу.

Накануне в центре Москвы двое молодых людей на одном электросамокате врезались в женщину с коляской. По словам пострадавшей, ребенок получил ссадины и ушибы. Молодые люди ехали по тротуару, несмотря на то, что рядом была велодорожка. После наезда они без извинений скрылись с места происшествий, закрыв номер самоката ногой.

Женщина подала заявление в правоохранительные органы. В столичном дептрансе вычислили нарушителей по камерам и треку поездки. Водитель получил штраф в размере 100 тыс. руб., после чего его заблокировали в сервисе.

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