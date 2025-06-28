Четверо граждан РФ погибли в ДТП под Минском

Минская правда: в ДТП под Минском погибли четверо россиян, среди них двое детей

Четверо россиян погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Минском, среди них двое детей. Об этом сообщило информационное агентство «Минская правда».

«Вблизи деревни Слободщина 25-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ехавший впереди микроавтобус Skoda», — говорится в сообщении.

Сообщается, что погибшими оказались граждане России — девочки 7 и 13 лет, их 43-летная мать и 75-летняя бабушка. По предварительным данным, вторым автомобилем управлял 25-летний мужчина с содержанием алкоголя на уровне 1,67 промилле.

До этого в Белгородской области пожилой военный за рулем «Москвича» сбил двух девушек 16 и 17 лет, одна из них не выжила. Отмечалось, что вторую девушку автомобиль протащил за собой еще десятки метров, ее госпитализировали. Согласно предварительной информации, водитель был пьян.

Ранее в Иркутске пьяный водитель разбил четыре автомобиля.