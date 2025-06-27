Военный на «Москвиче» сбил и протащил по трассе подростка под Белгородом

Под Белгородом военный за рулем «Москвича» задавил девушку и протащил по асфальту

В Белгородской области военный за рулем «Москвича» сбил двух девушек, одна из них не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».

«В поселке Майский 54-летний военнослужащий на «Москвиче» пролетел на «красный» и сбил двух девочек 17 и 16 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — говорится в публикации.

По данным канала, вторую девушку автомобиль протащил за собой еще десятки метров. Вторую пострадавшую госпитализировали. Согласно предварительной информации, водитель был пьян.

До этого в Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Инцидент произошел на 308-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем BMW двигалась по дороге слишком быстро, и в какой-то момент съехала в кювет.

В момент аварии в салоне помимо водителя были восьмилетний мальчик и четырехмесячная девочка.

Ранее в Подмосковье жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео.