На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный на «Москвиче» сбил и протащил по трассе подростка под Белгородом

Под Белгородом военный за рулем «Москвича» задавил девушку и протащил по асфальту
close
Telegram-канал Типичный Белгород

В Белгородской области военный за рулем «Москвича» сбил двух девушек, одна из них не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».

«В поселке Майский 54-летний военнослужащий на «Москвиче» пролетел на «красный» и сбил двух девочек 17 и 16 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — говорится в публикации.

По данным канала, вторую девушку автомобиль протащил за собой еще десятки метров. Вторую пострадавшую госпитализировали. Согласно предварительной информации, водитель был пьян.

До этого в Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Инцидент произошел на 308-м километре трассы ЕкатеринбургТюмень. По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем BMW двигалась по дороге слишком быстро, и в какой-то момент съехала в кювет.

В момент аварии в салоне помимо водителя были восьмилетний мальчик и четырехмесячная девочка.

Ранее в Подмосковье жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами