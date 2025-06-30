Подольчанин прыгал на крыше автомобиля, и это попало на видео

В Подольске на видео попало, как мужчина прыгал на автомобиле

В городе Подольске Московской области мужчина прыгал на чужом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Подольске на чужой автомобиль забрался неизвестный и решил попрыгать на капоте и на крыше. Помимо этого, он поцарапал багажник, заднее крыло и испортил лобовое стекло», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина забирается на припаркованный автомобиль и прыгает на его крыше.

По информации канала, общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителя.

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