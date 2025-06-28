На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьники угнали детский автобус и устроили ДТП в торговом центре в Подмосковье

В торговом центре в Подмосковье школьники угнали автобус и протаранили витрину

В торговом центре «Новая Рига» в Подмосковье дети угнали детский автобус и врезались на нем в витрину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев, двое детей в возрасте 7-8 лет, залезли в оставленный без присмотра детский автобус и поехали кататься по торговому центру. Далеко уехать не получилось - автобус протаранил витрину одного из магазинов», — отмечается в публикации.

На кадрах с последствиями инцидента, опубликованных Telegram-каналом »Москва онлайн», видно, что небольшой двухэтажный автобус, использующийся в качестве детского аттракциона, пробил стеклянную витрину магазина электроники. На полу внутри помещения видны осколки стекла.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Детей-нарушителей отвели в администрацию торгового центра.

Ранее в Оренбурге автомобиль без водителя уехал со стоянки, сбил женщину и врезался в другую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами