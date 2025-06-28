Школьники угнали детский автобус и устроили ДТП в торговом центре в Подмосковье

В торговом центре в Подмосковье школьники угнали автобус и протаранили витрину

В торговом центре «Новая Рига» в Подмосковье дети угнали детский автобус и врезались на нем в витрину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев, двое детей в возрасте 7-8 лет, залезли в оставленный без присмотра детский автобус и поехали кататься по торговому центру. Далеко уехать не получилось - автобус протаранил витрину одного из магазинов», — отмечается в публикации.

На кадрах с последствиями инцидента, опубликованных Telegram-каналом »Москва онлайн», видно, что небольшой двухэтажный автобус, использующийся в качестве детского аттракциона, пробил стеклянную витрину магазина электроники. На полу внутри помещения видны осколки стекла.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Детей-нарушителей отвели в администрацию торгового центра.

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