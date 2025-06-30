«Страшная авария»: в Татарстане на видео попал кульбит авто после жесткого ДТП

В Татарстане на видео попал жесткий кульбит Kia с человеком в салоне

В Татарстане автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«На видео попала страшная авария в Татарстане. В Азнакаевском районе водитель KIA, предварительно, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, после чего сворачивает на обочину, где переворачивается.

По информации канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль врезался в поливомоечную машину.

«Москва, 73-км МКАД (внутр.). Автомобиль влетел в поливомоечную машину, около часа ночи», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что поврежденные машины стоят на обочине дороги, при этом один автомобиль горит. На записи также заметно, что прибывшие на место ДТП спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

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