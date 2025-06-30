На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Страшная авария»: в Татарстане на видео попал кульбит авто после жесткого ДТП

В Татарстане на видео попал жесткий кульбит Kia с человеком в салоне

В Татарстане автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«На видео попала страшная авария в Татарстане. В Азнакаевском районе водитель KIA, предварительно, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, после чего сворачивает на обочину, где переворачивается.

По информации канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль врезался в поливомоечную машину.

«Москва, 73-км МКАД (внутр.). Автомобиль влетел в поливомоечную машину, около часа ночи», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что поврежденные машины стоят на обочине дороги, при этом один автомобиль горит. На записи также заметно, что прибывшие на место ДТП спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Ранее таганрожец с голым торсом устроил танцы на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами