Мужчина сел за руль пьяным и оставил без электричества два уральских города

Мужчину наказали за ДТП, из-за которого у жителей двух уральских городов пропало электричество. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

В марте этого года Анатолий Потапов из Кушвы выпил и сел за руль. Он двигался по Магистральной улице, когда не справился с управлением автомобиля и въехал в опору линии электропередачи.

«В результате ДТП жители части города Кушвы и всей Верхней Туры на несколько часов остались без телевидения и интернета», — говорится в материалах дела.

Водителя поймали и отправили на медосвидетельствование, которое показало, что во время поездки мужчина был пьян. В его отношении составили административный материал, а затем суд признал Потапова виновным. За управление автомобилем в нетрезвом виде его лишили прав на полтора года и назначили ему штраф в размере 45 тыс. рублей.

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