28 машин столкнулись в крупной аварии на гонке NASCAR

На автодроме «Талладега Суперспидвей» состоялась гонка YellaWood 500 — второй этап второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024, по ходу которой произошла крупная авария.

За пять кругов до финиша произошел завал, в котором оказались задействованы 28 пилотов. Инцидент начался с того, что Брэд Кезеловски, подгоняемый в драфте Джоуи Логано, слишком сильно подтолкнул машину Остина Синдрика, который, в свою очередь, столкнулся с Рикки Стенхаусом.

Эта авария стала крупнейшей в истории гонок NASCAR Cup Series на «Талладеге» после аварии 2002 года, в которой поучаствовал 31 гонщик.

NASCAR ведет свою историю с 1948 года, когда Билл Франс-старший решил объединить проводившиеся на юго-востоке США полулюбительские кольцевые гонки на серийных машинах в один чемпионат. Ни одна автоспортивная организация не взялась спонсировать это соревнование, и Франс основал санкционирующую организацию сам. С 1949 года NASCAR проводит три чемпионата — Strictly Stock (строго серийные), Modified (модифицированные) и Convertible (открытые).

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