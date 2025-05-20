На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский гонщик Куденко попал в аварию на трассе в Подмосковье

Mash: гонщик Василий Куденко попал в аварию на трассе в Подмосковье

На трассе в Московской области произошла авария, в которой пострадал 44-летний гонщик Василий Куденко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, автомобиль Mclaren врезался в отбойник и загорелся, после чего у машины взорвался аккумулятор. Согласно предварительной информации, водитель спорткара сломал руку, а его пассажир отделался ссадинами.

Куденко занимал третье место в подмосковных гонках в 2020 году и был участником заездов в классе Unlim 500+. Имеет первый разряд по автомобильному спорту.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее сообщалось, что в России виновникам ДТП запретят водить, если они не заплатят пострадавшим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами