Российский гонщик Куденко попал в аварию на трассе в Подмосковье

Mash: гонщик Василий Куденко попал в аварию на трассе в Подмосковье

На трассе в Московской области произошла авария, в которой пострадал 44-летний гонщик Василий Куденко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, автомобиль Mclaren врезался в отбойник и загорелся, после чего у машины взорвался аккумулятор. Согласно предварительной информации, водитель спорткара сломал руку, а его пассажир отделался ссадинами.

Куденко занимал третье место в подмосковных гонках в 2020 году и был участником заездов в классе Unlim 500+. Имеет первый разряд по автомобильному спорту.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее сообщалось, что в России виновникам ДТП запретят водить, если они не заплатят пострадавшим.